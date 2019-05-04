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Kalçasına gelen yorumlara öyle bir cevap verdi ki!

Giriş: 04.05.2019 - 09:41 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Instagram fenomeni Daisy Keech takipçilerinin kalçasıyla ilgili eleştirilerine dayanamadı. 19 yaşındaki genç kadın canlı yayında doktor kontrolünden geçti!

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    Daisy Keech isimli sosyal medya yıldızı, düzgün fiziğiyle paylaştığı fotoğraflarla 1 milyona yakın takipçi kazandı.

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    Ancak ağırlıklı olarak bikinili paylaşım yapan genç kadın, kötü yorumlardan nasibini almış durumda.

     

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    19 yaşındaki Keech, paylaşımlarıyla yüzlerce güzel yorum alsa da bir o kadar da eleştirilere maruz kalıyor. 

     

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    Daisy poposunun tamamen doğal olduğunu söylüyor ancak çoğu takipçisi ona inanmıyor. 

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    Pek çok sosyal medya kullanıcısı genç kadını photoshop kullanmakla ya da kalça implantı taktırmakla suçluyor.

     

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    Kalçalarının doğal olduğu konusunda ısrar eden Keech acımasız yorumlara son vermek için ilginç bir yol izledi. 

     

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    Sosyal medya yıldızı estetik yaptırmadığını kanıtlamak için kilometrelerce yol gidip ünlü bir plastik cerrahın yanında soluğu aldı.

     

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    Daisy, Beverly Hills'te Hollywood yıldızlarının da sık sık ziyaret ettiği estetik cerrah Dr. Ashkan Ghavami'ye muayene oldu. Genç kadın bu anları saniye saniye kayıt altına aldı. 

     

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    Doktor genç kadının kalçasında hiçbir müdahale olmadığını belirtti. Sosyal medya hesaplarından videoyu paylaşan kadının görüntüleri binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinin birçoğu, genç kadının fiziğine övgüler yağdırdı. 

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