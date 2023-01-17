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Haberler Gündem 3. Sayfa Kaldırımları işgal eden scooterlar için harekete geçildi
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O ilçede başladı! Kaldırımları işgal eden scooterlar için harekete geçildi

Son dönemde çok fazla tartışılan scooterlarla ilgili İstanbul'da dikkat çeken bir adım atılmaya başlandı. Kadıköy'de hayata geçen uygulamayla, kaldırım üzerinde bulunan scooterlar toplanarak cezai işlem uygulandı

Kaldırımları işgal eden scooterlar için harekete geçildi
DHA

Kadıköy'de belediye ekipleri yayaların haklarını korumak ve kanunundaki maddeyi uygulamak amacıyla kaldırım üzerinde bulunan scooterları toplayarak cezai işlem uyguladı.

DHA'da yer alan habere göre bugün 17.00'a kadar sürecek olan denetimde şimdiye kadar 80 adet scooter belediye ekipleri tarafından toplanırken 60 adet scooter ise firma yetkilileri tarafından oldukları yerden kaldırıldı. Toplanan scooterlar kapsamında toplamda 49 bin 360 TL cezai işlem uygulandı.

UYGULAMA GÜN BOYU SÜRECEK

Kadıköy Belediyesi ekipleri geçtiğimiz gün Belediye Başkanı Şerdil Daraodabaşı tarafından yapılan açıklamanın ardından harekete geçti. Başkan Şerdil Dara Odabaşı ve ekipler Kadıköy sokaklarına inerek incelemelerde bulundu. Daha sonra ekipler yol ve kaldırım üzerinde bulunan scooterları toplayarak cezai işlem uyguladı. Yapılan işlemlerin sebebi ise yayaların haklarını korumak ve kanundaki maddeleri uygulamak olduğu belirtildi. Şimdiye kadar 80 adet scooter belediye ekipleri tarafından kaldırılırken 60 adet scooter ise firma yetkilileri tarafından oldukları yerden kaldırıldı. Belediye ekipleri, scooter firmalarına kaldırımları işgal eden scooterları toplamalarına yönelik belirli bir süre tanıdı. Tanınan süre içerisinde herhangi bir faaliyet göstermeyen scooter kilitleri kesilerek oldukları yerden kamyonetlere yüklenerek belediyeye ait depolara götürüldü. Belediye ekiplerinin topladığı scooterlardan toplamda 49 bin 360 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamanın gün boyu devam edeceği belirtildi.

KALDIRIM İŞGALLERİNE SON VERİLMESİNİ İSTİYORUZ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı denetime ilişkin yaptığı açıklamada, "2 gündür hem sosyal medyadan hem de sizler aracılığıyla kamuoyuna yapmış olduğumuz çağrı ile Kadıköy´deki kaldırımların üzerinde bulunan başta scooter olmak üzere kurye motoru, reklam raketi ya da masa ve sandalye gibi yayaların kaldırımlardan rahat geçmesini engelleyen şeyler ile ilgili bir çalışma başlatacağımızı söylemiştim. Bugün kaldırımların üzerinde bulunan, yayaların, engelli arabaların veya bebekli arabaların geçişini engelleyen scooterları toplatacağımızı ilan etmiştim. Arkadaşlarım bu durumda olan kaldırımlardaki bütün scooterları toplayacak. Altını çizerek söylemekte fayda var; biz Kadıköy´de yeni nesil olan mobilite araçlarının kullanılmasının kontrol altına alınmasını, kaldırım işgallerine son verilmesini istiyoruz. Yayalara ait kaldırımlarda uygunsuz bir şekilde gelişigüzel park edilmesine karşıyız. Bizim mücadelemiz kaldırımların sadece yayların kullanımına açılması yönündedir. Onun haricindeki bütün çalışmaları kendileriyle beraber yapmaya da hazırız" dedi.

"FİRMALARIN KENDİLERİNE ÇEKİDÜZEN VERMESİ GEREKİYOR"

Başkan Odabaşı sözlerine şöyle devam etti: "Dün akşamdan itibaren herhalde bir çalışma yaptılar ki; dolaştığımız alanlarda çok fazla kaldırım işgali yok. Biz bunları toplarken kendilerini telefonla arıyor, onlara bulunduğumuz noktayı söylüyor ve gelip kaldırmalarını rica ediyoruz. Kaldırmadıkları takdirde bunları kendi depolarımıza götürüyor, geldikleri zaman cezalarını kesip firmalara iade ediyoruz. Tekrar altını çiziyorum; biz kaldırımların üzerinde bulunan, yayaların geçişini engelleyen hangi araçsa bunları kaldıracağız. Onun haricinde scooterlar ile ulaşım ihtiyacını gideren vatandaşlarımızla, gençlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Ama bu firmaların artık kendilerine çekidüzen vermeleri gerekiyor."

"YAYALARIN OLDUĞU YERDE KULLANILMASIN"

Kadıköy´de esnaf olan Mesut Özen ise "Esnaf olarak sadece biz değil binenlerin dışında bütün insanlar rahatsız oluyor. Scooter kullanılsın ama yayaların çok olduğu yerde olmasın. Sahillerde insanlar rahat rahat binebilir ama akşamüzeri üç, dört gibi burası çok kalabalık oluyor. Üzerine bir de scootera binilince olmuyor" şeklinde konuştu.

"TEHLİKELİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Scooterlar hakkında konuşan vatandaş Aysel Aray da "Scooter kullanan gençler var. Türkiye´de altyapı ve yollar scooterlara uygun olmadığı için gerçekten problem yaşanıyor. Gençler istedikleri gibi kullanamıyorlar. Tehlikeli olduğunu düşünüyorum" dedi.

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