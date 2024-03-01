Kalem suresi okunuşu ve türkçe anlamı… Kalem suresi tefsiri, arapça yazılışı ve fazileti
Kalem Suresi, bu sureye Cenab-ı Hakk'ın, başında "Kaleme ve onların yazdıklarına andolsun" buyurması nedeniyle bu isim verilmiştir. Böylece kaleme hürmetten dolayı sureye bu isim verilmiş, ayrıca "Nun ve Kalem" isimleri de verilmiştir. Kalem Suresi, Kurtubi tefsirinde, surenin büyük bir kısmı Velid bin Muğire ve Ebu Cehil hakkında nazil olmuştur.
Kalem Suresi'nin indirilmesinin temel nedeni, Allah'ın hakikatini, Allah'ın elçisine (s.a.v.) mesaj gönderdiğini, Allah'ın elçisini inkar etmemelerini ve O'na icabet etmelerini vurgulamaktır. Cenâb-ı Hak buyurdu ki: "Ve sen gerçekten büyük ahlâklısın." Aişe'den rivayetle şöyle dedi: "Kimse Resûlullah'tan daha güzel ahlâka sahip değildir..png
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Kalem Suresi Anlamı
Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin.
Şüphesiz sana tükenmez bir mükâfat vardır.
Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.
Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.
Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O, hidayete erenleri de daha iyi bilir.
O halde yalanlayanlara boyun eğme..png
İstediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar.
Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.
Âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, "Öncekilerin masalları!" der.
Yakında biz onun burnunu damgalayacağız.
Şüphesiz biz, vaktiyle "bahçe sahipleri"ne belâ verdiğimiz gibi, onlara (Mekkeli inkarcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi..png
(Bunu tasarlarken) istisna da yapmıyorlardı. ("İnşaallah" demiyorlardı.)
Nihayet onlar uykuda iken Rabbinden bir afet (ateş) bahçeyi sardı.
Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü..png