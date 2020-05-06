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AA

Cambodia Daily'nin haberine göre, Hun Sen, kapatılan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) lideri Kem Sokha ile görüştü.

Ken Sokha'nın Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in kayınvalidesinin ölümü üzerine taziye mesajı göndermesi ve cenaze törenine katılmasının ardından yapılması dikkati çeken görüşme 50 dakika sürdü.

Görüşmede, siyasi meselelerin gündeme gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Ken Sokha, "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılandığı davada suçlamaları reddetmişti.

Kamboçya'da iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP) lideri Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasının ardından muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

CNRP'nin o dönemdeki lideri Sam Rainsy, "hakaret" suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Rainsy'nin ardından CNRP'nin başına geçen Ken Sokha da "vatana ihanet" suçlamasıyla 3 Eylül 2017'de gözaltına alınmıştı. Ken Sokha'nın suçlanmasının ardından Anayasa Mahkemesi CNRP'yi kapatmış, partideki 118 ismi siyasetten men etmişti.

Hun Sen ve CPP, 29 Temmuz 2018'de yapılan, ana muhalefet partisinin katılamadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.