Kamçatka Yarımadası nerede? Kamçatka Yarımadası haritadaki yeri ve konumu

Kamçatka Yarımadası haritadaki yeri ve konumu ile gündemde. Rusya’da yer alan bu adada meydana gelen 8.8’lik deprem paniğe sebep oldu. Kamçatka Yarımadası Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasındadır. Üzerinde bazıları sönmüş durumda olan kırka yakın yanardağ vardır. Peki Kamçatka Yarımadası nerede, haritadaki yeri ve konumu nasıl?