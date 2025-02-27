Kamu işçisinin zam talebi açıklandı

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçilerinin ücretlerine 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak zam talebini içeren taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istendi.

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İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.

Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.

TÜRK-İŞ'ten genel başkan yardımcıları Ramazan Ağar ve Eyüp Alemdar, HAK-İŞ'ten ise genel başkan yardımcıları Devlet Sert, Halil Çukutli ve Yunus Değirmenci'den oluşan heyet, önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü.

Heyet ardından Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ile bir araya gelerek, 21 maddeden oluşan talep taslağını sundu.

Taslağın sunulmasının ardından TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, Bakanlık girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"FEDAKARLIK ÇALIŞANDAN OLMAZ"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, taslak çalışmalarını işçilerin yaşadığı ekonomik kayıpları göz önünde bulundurarak HAK-İŞ ile ortaklaşa hazırladıklarını belirterek, taleplerini 21 madde altında toplayıp Bakanlığa sunduklarını söyledi.

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Temennilerinin masada uzlaşıyla imzalanması yönünde olduğunu ifade eden Ağar, şöyle konuştu:

"Greve gittiğimiz dönemler de oldu, grev kolay mesele değil ama işçinin en son gideceği yer grevdir. Bizim isteğimiz müzakere yapılması, işçilerin geçim koşulları dikkate alınıp, orta yolun bulunmasıdır. Kamu işverenleri adına TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası), sunduğumuz taslağı inceleyip, bize dönüş yapacak. Bu metin üzerinde müzakeremizi yapacağız. 'Ülkenin durumu şöyle ya da böyle' denebilir ama fedakarlık çalışandan olmaz."