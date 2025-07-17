Kan donduran iddialar! 20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!

İstanbul Pendik'te 25 Nisan 2005 yılı sabah saat 06.20 sıralarında 26 yaşındaki Gönül Çelen, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.

O dönem kayıtlara kaza olarak geçen olayla ilgili bir çok kişinin ifadesi alındı. Yapılan çalışmalarda bir şüphe bulunamadı. Geçtiğimiz aylarda bir TV programında Nezahat Uyur cinayeti konusu işlendiği sırada bir ihbarcı, Gönül Çelen’in de cinayete kurban gittiğini iddia etti.

“309 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKMIŞ”

Bu ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın geçmişi ile ilgili tüm detaylar yeniden incelendi. Ortaya çıkan detaylarda Gönül Çelen’in adli tıp raporunda 309 promil alkollü olduğu görüldü. Bu kadar alkollü olan birisinin tıbben yürüyemeyecek halde olduğu değerlendirildi. Bunun üzerine Gönül Çelen’i oraya birilerinin taşıdığı ihtimali ön plana çıktı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çelen'in tren çarpması öncesinde raylara atıldığını değerlendiren ekipler İstanbul merkezli Muğla, Edirne, Sakarya ve Trabzon illerinde yaptıkları eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturmada Çelen'in hayatını kaybettikten sonra cep telefonundan aranan H.Ç.'yi (60), daha sonra maktulün cep telefonundaki hattını kendi cep telefonuna takan A.T.'yi (66), daha sonra A.T.'nin maktulün hattı üzerinden aradığı R.U.'yu (40 ve maktulün olay günü son irtibat kurduğu İ.G.'nin (56) de aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.