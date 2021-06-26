Kanal İstanbul için hazırlıklar tamamlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle bugün Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü’nün temeli atılacak. Tören öncesinde Sazlıdere’de son hazırlıklar tamamlandı.

Töreninin yapılacağı alana girişler güvenlik noktasından üst aramasıyla yapılıyor. Törenin yapılacağı çadırın haricinde, alana sandalyeler dizildi. Alanda ambulanslar hazır beklerken, temel atılacak alana iş makinaları da getirildi.

İLK KÖPRÜNÜN TEMELİ ATILIYOR

İlk köprünün temelinin atılmasıyla Kanal İstanbul, fiilen hayata geçirilmeye başlanacak. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 (bağlantı yolları dahil) işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayacak şekilde inşa edilecek.

Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 1618 metre olacak.

Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli hizmet edecek.

Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Gergin eğik askılı köprünün kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

Kuzey Marmara Otoyolu Kesim-8 kapsamında kanalla kesişen gergin eğik askılı köprünün kulelerinin, daimond şeklindeki tasarlanması sayesinde kule temelleri bir noktada toplanarak kanalla en az etkileşimi sağlanacak. Kuleler, plan boyutları ve cidar kalınlıkları değişken kutu kesitli iki adet betonarme ayakla teşkil edilecek. Bu ayaklar, tabliye seviyesinde ve tepede enine kirişler vasıtasıyla birbirlerine bağlanacak.

MALİYETİ 15 MİLYAR DOLARI BULACAK

Avrupa Yakası'nda Karadeniz ile Marmara Denizi'nin arasına yapılacak Kanal İstanbul'un uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, taban genişliği minimum 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sunumunda gemi trafiğindeki artış, teknolojik gelişmeler sonucu boyutlarının byümesi ve tehlikeli madde taşıyan tanker geçişlerinin artmasının İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş güzergâhının planlanmasının zorunlu olduğuna dikkat çekildi.

Sunumda Kanal İstanbul ile "İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin artırılması", "deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması", "Boğaz'ın trafik güvenliğinin ve seyir emniyetinin sağlanması", "yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması" ve "olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması" amaçlandığını belirtilirken, 5 yılda tamamlanması planlanan Kanal İstanbul'un 15 milyar dolara, üzerindeki 6 adet köprünün de 1.4 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre gayri safi yurt için hasılaya 12 milyar dolar katkıda bulunması beklenen proje ile 500 binin üzerinde sağlanacağı ifade edildi.

'ÇILGIN PROJE' OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın projeyi duyurmasının ardından 2011-2013'te çeşitli üniversitelerle Kanal İstanbul'un güzergah değerlendirmesi çalışmaları yapıldı.

Kanal İstanbul için 5 farklı koridor belirlenirken, her koridor için ayrıntılı alt parametreler dikkate alındı. Koridorlar, arazi topografyası, yapılabilirlik, maliyet, gelişim planları ve su kaynaklarına etkileri açısından incelendiğinde Küçükçekmece-Sazlıdere Barajı-Terkos doğusunu takip eden güzergah en uygun koridor olarak belirlendi.

Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos doğusunu takip eden kanal koridorunun yaklaşık 6 bin 149 metrelik kısmı Küçükçekmece sınırları içerisinde, yaklaşık 3 bin 189 metrelik kısmı Avcılar sınırları içerisinde, yaklaşık 6 bin 61 metrelik kısmı Başakşehir sınırları içerisinde ve yaklaşık 27 bin 383 metrelik kısmı Arnavutköy sınırları içerisinde yer alıyor.