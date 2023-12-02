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        Safranbolu'da yılbaşı panayırı kurulacak

        UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yılbaşı panayırı kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:54 Güncelleme: 02.12.2023 - 17:14
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        Safranbolu'da yılbaşı panayırı kurulacak
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        UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yılbaşı panayırı kurulacak.

        Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, turizme ve esnafa katkı sağlanması amacıyla 28-31 Aralık tarihlerinde Tarihi Çarşı Han bölgesinde yılbaşı panayırı düzenlenecek.

        Belediye Başkanı Elif Köse'nin katılımıyla, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde hediyelik eşya, gıda ve içecek sektöründen 30 esnafın başvurusuyla kontenjanı tamamlanan panayırla ilgili istişare toplantısı yapıldı.

        Toplantıda esnafların fikirleri alınırken, aynı zamanda panayır ziyaretçileri için de alternatifler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Safranbolu Belediyesi panayırda kurulacak stantlarda satış yapacak esnaflardan stant ücreti talep etmeyecek, aynı zamanda esnaflara elektrik, Wi-Fi ve aydınlatma hizmeti verecek.

        Öte yandan kurulacak çadırlar ile esnafların soğuk hava şartlarından etkilenmemesi adına belirli zaman aralıklarında çay ve çorba ikramı da yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu turizmine yeni bir nefes kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Safranbolu turizmine yeni bir soluk getirerek, tüm ülkede adından söz ettiren bir panayır yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Toplantının ardından stantlar, kura çekimiyle sahiplerini buldu.

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