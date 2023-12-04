Çaldığı otomobili bırakıp kaçarken yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobili çaldıktan sonra bırakıp kaçmaya çalışan kişi yakalandı.

Yeni Mahalle'de otomobilinin park ettiği yerde olmadığını fark eden B.D, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyerek otomobilin Kastamonu istikametine gittiğini belirleyen ekipler, aracı Yazıköy yakınlarında terk edilmiş halde buldu.

Çevrede araştırma yapan ekipler, otomobilin bulunduğu yerin yakınında yol kenarında başka araca binmek için bekleyen M.G'yi gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan incelemede parmak izlerine rastlanan M.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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