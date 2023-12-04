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        Çaldığı otomobili bırakıp kaçarken yakalandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobili çaldıktan sonra bırakıp kaçmaya çalışan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:10 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:07
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        Çaldığı otomobili bırakıp kaçarken yakalandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobili çaldıktan sonra bırakıp kaçmaya çalışan kişi yakalandı.

        Yeni Mahalle'de otomobilinin park ettiği yerde olmadığını fark eden B.D, durumu polise bildirdi.

        Güvenlik kameralarını inceleyerek otomobilin Kastamonu istikametine gittiğini belirleyen ekipler, aracı Yazıköy yakınlarında terk edilmiş halde buldu.

        Çevrede araştırma yapan ekipler, otomobilin bulunduğu yerin yakınında yol kenarında başka araca binmek için bekleyen M.G'yi gözaltına aldı.

        Otomobilde yapılan incelemede parmak izlerine rastlanan M.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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