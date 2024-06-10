Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 hasta köpeği Ankara’ya getiren Buket Özgünlü ile M.S.D. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İHA'nın haberine göre güvenlik ekiplerince Ankara’da gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara adliyesine getirildi.

Ankara Valiliği ise konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı: "İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

DHA'nın haberine göre kuduz köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya taşıyan Buket Özgünlü tutuklandı.