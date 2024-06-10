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        Haberler Gündem Güncel Hasta köpekleri başkente taşıdılar - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama

        Başkent dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 hasta köpeğin başkente getirildiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmada iki şüphelinin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiğini açıkladı. Kuduz köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya taşıyan Buket Özgünlü tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:35
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        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
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        Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 hasta köpeği Ankara’ya getiren Buket Özgünlü ile M.S.D. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre güvenlik ekiplerince Ankara’da gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara adliyesine getirildi.

        Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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        NE OLMUŞTU?

        Sosyal medyada ‘Köpekvelisiii’ ismini kullanan Buket Özgünlü iddialara göre, Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 köpeği toplayarak Ankara'ya getirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Buket Özgünlü güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

        Ankara Valiliği ise konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı: "İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre kuduz köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya taşıyan Buket Özgünlü tutuklandı.

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