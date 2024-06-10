Yeterince gölge alan ve su bulamamış canlılar, uzun süre dışarıda kalınca hayati tehlikeler başlıyor. Sağlık kondisyonu ve yaşa bağlı olarak aslında her insanı ve canlıyı rahatsız edecek bu koşullar, sosyal hayatı ve işi gücü havaya göre ayarlamayı gerektiriyor.