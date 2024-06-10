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        Bu hafta sıcak hava dalgasına dikkat! Yakın vadede iyi haberler var

        Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri sıcak kavurucu sıcaklığın etkisi altında. Yaşanan meteorolojik tabloyu değerlendiren Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu hafta için dikkat edilmesi gerektiğini ancak bayrama doğru için iyi haberler olduğunu söyledi

        Giriş: 10.06.2024 - 15:06 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:06
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        Türkiye’de her bölge yaza hızlı bir giriş yaptı, Marmara’da poyrazdan güçlenen rüzgar hafta sonu biraz ferahlık getirdi. Güney bölgeler pek serinleyemeden yeni bir sıcak hava dalgasına giriyor.

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        Bu haziran mevsim ortalamalarından 8°C ila 15°C daha sıcak giden merkezler var, örneğin İzmir’in en yüksek haziran ayı sıcaklık ortalaması yaklaşık 31°C, fakat İzmir gündüz 38°C’den şaşmıyor, bazı ilçeler 41°C’yi geçiyor.

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        Aydın, Fethiye, Manisa, Antalya, Mersin, Hatay, Antakya, Adana gibi güney merkezleri gölgede 38 ila 42°C arasında seyrediyor.

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        13-14 Haziran tarihleri Akdeniz’de bir yerler sıcaklık rekoru deneyebilir, Antalya-Mersin arasında termometre gölgede 45°C’ye çıkar.

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        İstanbul’da hafta güneşli geçiyor, yarın ve çarşamba gölgelerde sıcaklık 35°C’ye ulaşır. Şehrin iç kesimlerinde 38°C’ler dahi kaydediliyor.

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        Poyrazdan kuvvetli esen rüzgar zayıfladı, İstabul’da bu hafta hissedilen sıcaklıklar 35°C’nin üstünde olacak. Gölgede dahi havanın biraz bunaltıcı olacağı günler başlıyor.

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        İstanbul’da cumartesi ve pazar, bugünlerden daha serin geçebilir. Uzun süreli yağmur görüntüsü olmasa da Marmara’da bu hafta sonu yer yer yağış geçişleri görülebilir. İstanbul’un doğusu ve Düzce çevresini daha çok ıslatma ihtimali olan yağmur tahminini, çarşamba günü güncellemekte yarar var

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        Bu haftayı yüksek sıcaklıklarda geçirdikten sonra, hafta sonu Marmara, Ege ve Akdeniz yeniden 28 ila 34°C’lere gerileyebilir. Orta vadedeki bu iyi görünüm, gölgede 40°C üstü gibi sağlık açısından tehlikeli durumlardan bizi ve tüm doğayı kurtarır.

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        Beklenen hava değişimi sırasında oluşacak yağmurlar Ankara, Bursa, Kocaeli, Düzce, Balıkesir, Edirne çevresinde havayı fazladan serinletebilir.

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        Bu hafta içinde olacağımız hava koşullarını ciddiye almakta, aşırı sıcaklarda öğlen güneşinden korunmakta yarar var. Bayram tatili başlarken beklenen o serinlik gelse bile, uzun vadeli tahminlerde havanın yeniden ısınacağı görünüyor.

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        Yeterince gölge alan ve su bulamamış canlılar, uzun süre dışarıda kalınca hayati tehlikeler başlıyor. Sağlık kondisyonu ve yaşa bağlı olarak aslında her insanı ve canlıyı rahatsız edecek bu koşullar, sosyal hayatı ve işi gücü havaya göre ayarlamayı gerektiriyor.

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        Otomobil, çadır, depo gibi alanlarda kısa süreli de olsa canlı unutmayalım, bakımı yapılmamış elektrik tesisatı, trafo ve voltaj düzenleyici ekipmanlar yangın çıkartabilir. Bunları sıcak hava dalgası başlarken (Özellikle kırsal ve yazlık yerlerde) kontrol etmekte yarar var.

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        Türkiye ve Akdeniz Havzası ülkeleri adeta yanarken Avrupa’nın özellikle orta ve kuzey ülkelerindeki normalden soğuk havalar meteorolojik olarak “oluk” ve “sırt” şeklinde tarif ediliyor.

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        Avrupa’ya İzlanda çevresinden soğuk hava inerken, Akdeniz ve Doğu Avrupa’ya çöl sıcakları çıkıyor.

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        Bu meteorolojik dizilim, hava paterni, hafta sonu şekil değiştirirse aradığımız serinlik geri dönebilir.

        #son dakika
        #hava durumu
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