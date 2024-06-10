Son dakika haberi Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceği açıklandı. İletişim Başkanlığı, görüşmenin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini kaydetti
Giriş: 10.06.2024 - 15:33 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kaynakları, görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşeceği bilgisini verdi.
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