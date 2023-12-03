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        Karabük'te üzerine kaya düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

        Karabük'ün Yenice ilçesinde, yol çalışması sırasında iş makinesinin üzerine kaya düşmesi sonucu operatör öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 20:12 Güncelleme: 03.12.2023 - 20:41
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        Karabük'te üzerine kaya düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde, yol çalışması sırasında iş makinesinin üzerine kaya düşmesi sonucu operatör öldü.

        İlçeye bağlı Çamlı köyü Kızılkaya mevkisinde, orman yolunda yol açma çalışması yapan Sinan Şen’in (38) kullandığı iş makinesinin üzerine kaya düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, iş makinesi içerisinde sıkışan Şen'in, hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şen'in cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şen'in, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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