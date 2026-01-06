Karabük'te öğrencilere "Güven Manavı" uygulamasıyla dürüstlük ve güven bilinci aşılanıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir lisede, öğrencilerin dürüstlük, güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek amacıyla "Güven Manavı" projesi başlatıldı.

Atatürk Anadolu Lisesi Değerler Kulübü tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında, okul koridoruna kurulan manav reyonunda herhangi bir görevli bulunmuyor. Öğrenciler, almak istedikleri meyveleri kendileri seçip, fiyat listesinde yazılı ücretleri reyondaki sepete bırakarak alışverişlerini yapıyor.

Okul müdürü Nurullah Girişen, AA muhabirine, eğitimi yalnızca akademik başarıyla sınırlı görmediklerini söyledi.

Öğrencilerin vicdanlı, dürüst ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini en az ders başarıları kadar önemsediklerini vurgulayan Girişen, "Bu anlayışla Milli Eğitim Bakanlığımızca uygulamaya alınan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, erdem, değer, eylem çerçevesinde, Sayın Valimizin himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Eğitim Kenti Karabük Projesi kapsamında okulumuz Değerler Kulübü tarafından hayata geçirilen Güven Manavı, öğrencilerimize denetim olmadan doğru olanı yapabilme ve öz denetim bilinci kazandırmayı amaçlayan kıymetli bir uygulama." dedi.