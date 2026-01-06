Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te öğrencilere "Güven Manavı" uygulamasıyla dürüstlük ve güven bilinci aşılanıyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir lisede, öğrencilerin dürüstlük, güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek amacıyla "Güven Manavı" projesi başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 17:46 Güncelleme: 06.01.2026 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te öğrencilere "Güven Manavı" uygulamasıyla dürüstlük ve güven bilinci aşılanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir lisede, öğrencilerin dürüstlük, güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek amacıyla "Güven Manavı" projesi başlatıldı.

        Atatürk Anadolu Lisesi Değerler Kulübü tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında, okul koridoruna kurulan manav reyonunda herhangi bir görevli bulunmuyor. Öğrenciler, almak istedikleri meyveleri kendileri seçip, fiyat listesinde yazılı ücretleri reyondaki sepete bırakarak alışverişlerini yapıyor.

        Okul müdürü Nurullah Girişen, AA muhabirine, eğitimi yalnızca akademik başarıyla sınırlı görmediklerini söyledi.

        Öğrencilerin vicdanlı, dürüst ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini en az ders başarıları kadar önemsediklerini vurgulayan Girişen, "Bu anlayışla Milli Eğitim Bakanlığımızca uygulamaya alınan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, erdem, değer, eylem çerçevesinde, Sayın Valimizin himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Eğitim Kenti Karabük Projesi kapsamında okulumuz Değerler Kulübü tarafından hayata geçirilen Güven Manavı, öğrencilerimize denetim olmadan doğru olanı yapabilme ve öz denetim bilinci kazandırmayı amaçlayan kıymetli bir uygulama." dedi.

        Girişen, öğrencilerin burada dürüstlük, güven, kul hakkı, emanete sahip çıkma gibi değerleri yaşayarak öğrendiklerini anlatarak, bilgiyi değerle, başarıyı ahlakla buluşturan eğitim anlayışıyla yollarına kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

        Değerler eğitimini uygulamalı hale getirdiklerini kaydeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hamide Karayakalı da "Öğrencilerimiz manava kendileri geliyorlar. İstedikleri ürünü fiyat listesinden bakıp parasını kasaya bırakmak suretiyle alışverişlerini gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

        Manavın başında kimsenin durmadığını vurgulayan Karayakalı, öğrencilerin bu şekilde kendi öz disiplinlerini sağlamış olduklarını dile getirdi.

        Okul öğrencilerinden Eray Altay, "Öğrenciler buradan istedikleri meyveyi alıp ücretlerini kasaya kendileri bırakıyorlar. Manavın amacı öğrencilere güveni kazanmak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        KBÜ'lü akademisyen Sigma Xi'ye kabul edildi
        KBÜ'lü akademisyen Sigma Xi'ye kabul edildi
        Karabük'te 47 yıllık eğitimci öğrencilerin alkışları eşliğinde emekli oldu
        Karabük'te 47 yıllık eğitimci öğrencilerin alkışları eşliğinde emekli oldu
        Karabük'te yerli malı bilincine yönelik anlamlı etkinlik
        Karabük'te yerli malı bilincine yönelik anlamlı etkinlik
        Türk akademisyen, bilim kuruluşu Sigma Xi'ye üyelik hakkı kazandı
        Türk akademisyen, bilim kuruluşu Sigma Xi'ye üyelik hakkı kazandı
        Karabük'te sis etkili oldu
        Karabük'te sis etkili oldu
        Bu okulda manav var, görevli yok Karabük'te öğrenciler denetimsiz alışveriş...
        Bu okulda manav var, görevli yok Karabük'te öğrenciler denetimsiz alışveriş...