        Karabük Haberleri

        Karabük'te sis etkili oldu

        Karabük'te sis etkisini gösterdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 15:25 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:25
        Karabük'te sis etkili oldu
        Karabük'te sis etkisini gösterdi.

        Kent merkezinde sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahta dikkatli ilerledi. Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda ikaz etti.

        Öte yandan kent merkezindeki bazı yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

