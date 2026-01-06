Karabük'te sis etkili oldu

Öte yandan kent merkezindeki bazı yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.

Kent merkezinde sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahta dikkatli ilerledi. Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda ikaz etti.

