        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        AK Parti'nin Karabük'teki üye sayısı 43 bin 364'e ulaştı

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, partisinin Karabük'teki üye sayısının 43 bin 364'e ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 21:11 Güncelleme: 05.01.2026 - 21:11
        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, partisinin Karabük'teki üye sayısının 43 bin 364'e ulaştığını bildirdi.

        Salt, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak'ta açıklanan resmi verilere göre AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını hatırlattı.

        Bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu belirten Salt, "AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış, talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir." diye konuştu.

        Salt, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti'nin, siyaseti kapalı salonlardan değil milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürüttüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Açıklanan üye artışı yalnızca sayısal bir büyümeyi değil bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir. Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakarlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir."

        AK Partinin milletin partisi olmaya devam edeceğini dile getiren Salt, "Bu güçlü tablonun Karabük'teki karşılığı da teşkilatlarımızın sahadaki kararlı, disiplinli ve uyumlu çalışmalarının sonucu olarak başarıyla ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizle kurduğumuz gönül bağının, güvenin ve istikrarın en somut göstergesi olan üye sayımızı emeğin şehri Karabük'te rekor seviyelere taşımanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

        Salt, bu anlayışla yürüttükleri çalışmalar neticesinde 2025 yılı boyunca Karabük'ün 6 ilçesinin tamamında gerçekleştirilen saha faaliyetleriyle 3 bin 902 yeni üyenin partisine katıldığını bildirerek, sözlerini şöyle tamamaldı:

        "Karabük'teki toplam üye sayımız 43 bin 364'e ulaşmıştır. Bu artış masa başında değil sahada, rakamlarla değil gönüllerle yürütülen bir siyaset anlayışının sonucudur. Ev ve iş yeri ziyaretlerinden mahalle ve köy buluşmalarına, birebir temaslardan sürekli saha çalışmalarına kadar milletimizle kurulan doğrudan iletişim, bu başarının temelini oluşturmuştur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

