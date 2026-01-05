AK Parti'nin Karabük'teki üye sayısı 43 bin 364'e ulaştı

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, partisinin Karabük'teki üye sayısının 43 bin 364'e ulaştığını bildirdi.

Salt, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak'ta açıklanan resmi verilere göre AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını hatırlattı.

Bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu belirten Salt, "AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış, talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir." diye konuştu.

Salt, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti'nin, siyaseti kapalı salonlardan değil milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürüttüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Açıklanan üye artışı yalnızca sayısal bir büyümeyi değil bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir. Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakarlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir." AK Partinin milletin partisi olmaya devam edeceğini dile getiren Salt, "Bu güçlü tablonun Karabük'teki karşılığı da teşkilatlarımızın sahadaki kararlı, disiplinli ve uyumlu çalışmalarının sonucu olarak başarıyla ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizle kurduğumuz gönül bağının, güvenin ve istikrarın en somut göstergesi olan üye sayımızı emeğin şehri Karabük'te rekor seviyelere taşımanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.