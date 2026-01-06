Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te 47 yıllık eğitimci öğrencilerin alkışları eşliğinde emekli oldu

        Karabük'ün Yenice ilçesinde 65 yaşındaki eğitimci Muzaffer Ramazan Çaylı, 47 yıllık meslek hayatını öğrencilerin alkışları eşliğinde tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 17:35 Güncelleme: 06.01.2026 - 17:44
        Karabük'te 47 yıllık eğitimci öğrencilerin alkışları eşliğinde emekli oldu
        Karabük'ün Yenice ilçesinde 65 yaşındaki eğitimci Muzaffer Ramazan Çaylı, 47 yıllık meslek hayatını öğrencilerin alkışları eşliğinde tamamladı.

        Kalaycılar İlkokulu'nda görev yapan müdür Çaylı, 47 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı.

        Bartın Eğitim Enstitüsünden 1979'da mezun olarak aynı yıl Ardahan'ın Posof ilçesine atanan Çaylı, 12 Kasım 1979'da sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. Daha sonra Şanlıurfa ve Tokat illerinde de görev yapan Çaylı'nın 42 yılı Yenice'de geçti.

        4 yıl öğretmenlik 43 yıl da müdürlük yapan Çaylı için öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından sürpriz veda etkinliği düzenlendi. Okul koridorlarında alkışlar eşliğinde karşılanan Çaylı, merdivenlerden inerek okuldan ayrıldı.

