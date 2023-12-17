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        Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı

        Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 12:21 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:21
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        Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı
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        Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan iki bin rakımlı kayak merkezinde, gece saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

        Kayak merkezinin zirvesi, bir süre etkisini gösteren yağışın ardından karla kaplandı.

        Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü merkezde karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Ayrıca kar, kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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