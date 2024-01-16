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        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi yaralandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan bir kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:10 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:10
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        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi yaralandı
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan bir kadın hayatını kaybetti.

        Turgut H. (68) idaresindeki 78 SR 013 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Mermer mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile eşi Esma H. (64) yaralandı.

        Sağlık personelinin müdahalesine rağmen Esma H. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralı sürücü ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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