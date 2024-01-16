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        Karabük'te özel gereksinimli bireyler etkinlikte buluştu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde özel gereksinimli bireyler etkinlikte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:31 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:44
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        Karabük'te özel gereksinimli bireyler etkinlikte buluştu
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde özel gereksinimli bireyler etkinlikte bir araya geldi.

        Gürültü ve Sağlık Derneği tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte, Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri şarkılar seslendirdi.

        Öğrenciler daha sonra ata bindi. Aileleriyle etkinliğe katılan öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

        Dernek başkanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Biz Birlikte Güzeliz" projesi kapsamında özel çocuklarla ikinci etkinliklerini düzenlediklerini söyledi.

        Etkinliğe katılan çocukların çok mutlu olduğunu aktaran Yılmaz, "Onların mutluluğu bizi çok mutlu ediyor. İnşallah yeni etkinliklerde birlikte olacağız. İçişleri Bakanlığımıza ve derneğimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı mutlu edersek ne mutlu bize." dedi.

        Öğrenci Enda Şimşek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Çok güzel vakit geçirdik. Çok mutlu oldum. Ata binmek çok güzel. İlk defa bindim. Güzel bir duygu." diye konuştu.

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