Karabük'te AK Parti'nin kongre süreci tamamlandı

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, kentteki kongre sürecini tamamladıklarını bildirdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, kongrelerin tamamlanmasının faaliyetlerin durması anlamına gelmediğinin belirterek, "Bizler, seçimden seçime bir araya gelen, seçim zamanı faaliyet yürüten bir siyasi parti değiliz. Diğer siyasi partilerden en fazla ayrık olan durumumuz bu." değerlendirmesinde bulundu.

Ana dinamiklerinden birinin gençliği siyasetin öznesi haline getirme özellikleri olduğunu aktaran Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belki de en genç milletvekilinin kendi gruplarında olduğunu ifade etti.

Şahin, kendisi başta olmak üzere herkesin üstlendiği görevi layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın şu an hangi meselelerle meşgul olduğunu, hangi meselelerle boğuştuğunu hepimiz görüyoruz. Kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda, batımızda her yer ateş çemberi, dünyanın her yerinden barut kokuları geliyor. İyi ki bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızla yürütüyoruz. Bunu da kamuoyunda çok sıklıkla, hele şu son zamanlarda çok sıklıkla duyuyorum. İyi ki şu an cumhurbaşkanlığı makamında Recep Tayyip Erdoğan var. Aksi halde ne halde olurduk.? Rabbim başımızdan eksik etmesin."