Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te AK Parti'nin kongre süreci tamamlandı

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, kentteki kongre sürecini tamamladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 20:16 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te AK Parti'nin kongre süreci tamamlandı
        ABONE OL

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, kentteki kongre sürecini tamamladıklarını bildirdi.

        Şahin, yaptığı açıklamada, kongrelerin tamamlanmasının faaliyetlerin durması anlamına gelmediğinin belirterek, "Bizler, seçimden seçime bir araya gelen, seçim zamanı faaliyet yürüten bir siyasi parti değiliz. Diğer siyasi partilerden en fazla ayrık olan durumumuz bu." değerlendirmesinde bulundu.

        Ana dinamiklerinden birinin gençliği siyasetin öznesi haline getirme özellikleri olduğunu aktaran Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belki de en genç milletvekilinin kendi gruplarında olduğunu ifade etti.

        Şahin, kendisi başta olmak üzere herkesin üstlendiği görevi layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın şu an hangi meselelerle meşgul olduğunu, hangi meselelerle boğuştuğunu hepimiz görüyoruz. Kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda, batımızda her yer ateş çemberi, dünyanın her yerinden barut kokuları geliyor. İyi ki bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızla yürütüyoruz. Bunu da kamuoyunda çok sıklıkla, hele şu son zamanlarda çok sıklıkla duyuyorum. İyi ki şu an cumhurbaşkanlığı makamında Recep Tayyip Erdoğan var. Aksi halde ne halde olurduk.? Rabbim başımızdan eksik etmesin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı

        Benzer Haberler

        Karabük'te kuyumcu soyguncuları adliyeye sevk edildi
        Karabük'te kuyumcu soyguncuları adliyeye sevk edildi
        AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Karabük'te İl Gençlik Kolları Kongresi'nde...
        AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Karabük'te İl Gençlik Kolları Kongresi'nde...
        Karabük'te kuyumcu soyguncuları yakalandı (2)
        Karabük'te kuyumcu soyguncuları yakalandı (2)
        Karabük'te kuyumcu soyguncuları yakalandı
        Karabük'te kuyumcu soyguncuları yakalandı
        GÜNCELLEME - Karabük'te kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Karabük'te kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
        Karabük'te kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
        Karabük'te kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı