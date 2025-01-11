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        Karabük'te kuyumcu soyguncuları yakalandı

        KARABÜKValisi Mustafa Yavuz, Safranbolu ilçesinde dün bir kuyumcu dükkanından 20 kilogram altın çaldıktan sonra kaçan 3 soyguncu ile gözcülük yapan 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:35
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        Karabük'te kuyumcu soyguncuları yakalandı
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        KARABÜKValisi Mustafa Yavuz, Safranbolu ilçesinde dün bir kuyumcu dükkanından 20 kilogram altın çaldıktan sonra kaçan 3 soyguncu ile gözcülük yapan 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

        Olay, dün saat 17.40 sıralarında Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi üzerindeki Ata İş Merkezi'nde meydana geldi. İş merkezine gelen yüzü kar maskeli 3 kişi, tabanca ile kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcu çalışanlarına tabanca çeken soyguncular, cep telefonlarını toplayıp, çalışanların 'kırmızı alarm' tuşuna da basmalarını engelledi. Soyguncular, vitrinde bulunan 20 kilogram altını çantaya doldurdu. Çalışanlara, 'Kasayı açın' deseler de kasayı açtıramayan soyguncular, daha sonra hızla kaçtı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada 15 saatlik çalışmanın sonunda şüphelilerin metruk bir evde yakalandıklarını duyurdu. Soygunda çalındığını değerlendirilen altınların ele geçirildiğini belirten Yavuz, "Aynı zamanda olayda kullanıldığını değerlendirdiğimiz 2 silahı da akşam saatlerinde olayın hemen gerçekleşmesinden kısa süre sonra arkadaşlarımız ele geçirdiler. Bu arada gece boyunca çalışmalarımız devam etti. Bu arada İçişleri Bakanımıza gerçekten şükranlarımızı sunuyorum. Karabüklü hemşehrilerimiz adına. Aynı şekilde Emniyet Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Hızlı bir şekilde özel hareket timlerimizi de ilimize sevk ettiler. Hem özel harekat timlerimizle hem Karabük ve Safranbolu emniyetimizle hem de İl Jandarma Komutanlığımızın da katkılarıyla birlikte sabaha kadar arama, tarama ve şüphelileri yakalama çalışmalarımız devam etti" dedi.

        SOYGUNCULARDAN 2'Sİ KARDEŞ

        Soygunu gerçekleştiren 3 şüpheliyle irtibat halinde olduğu ve gözcülük yaptığı değerlendirilen 1 kişinin de gece yarısı yakalandığını söyleyen Yavuz, "Onun da şu anda emniyetimizde sorgusu, başsavcılığımızın ve Safranbolu savcılığımızın koordinesinde devam ediyor. Bu aşamadan sonra artık cumhuriyet savcılığımızın, savcılarımızın ve adli makamların soruşturmasıyla süreç aydınlatacaktır. Bu şahıslar dışında, bu işle ilgili irtibatı olan, bu işin içinde olan, bu işe yardım ve yataklık eden kişilerin de tespit edip, adalete teslim edilmesi ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tekrar vurguluyorum. Karabük'ün huzuru, Safranbolu huzuru, suç ve suçlarla mücadelede kolluk kuvvetlerimizle birlikte, adliyemizle birlikte tüm görevli kurumlarımızla birlikte kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu. Vali Yavuz, şüphelilerden ikisinin kardeş olduğunu ve 19-21 yaşlarında olduklarını kaydederek, "Şu anda şüphelilerin ikametleriyle ilgili ve bağlantılarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

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