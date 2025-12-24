Karabük'te devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Karabük'te devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Batuhan K. (21) idaresindeki 06 FKM 068 plakalı motosiklet, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Batuhan K'nin Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görevli astsubay olduğu öğrenildi.
