Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çatıdan düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 17:36 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te çatıdan düşen işçi ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çatıdan düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındı.

        Akçasu Mahallesi Akçasu TOKİ konutları inşaatında işçi olarak çalışan İlyas İ'ye, inşaatın çatısına izolasyon malzemesi çıkarttıkları sırada malzemeler çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten toprak zemine düşen işçi ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Geri manevra can aldı
        Geri manevra can aldı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Eskipazar OSB'de yatırımlar bir bir hayata geçiriliyor
        Eskipazar OSB'de yatırımlar bir bir hayata geçiriliyor
        Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kamyonet otomobile çarptı: 2 yaralı
        Kamyonet otomobile çarptı: 2 yaralı
        Karabük'te kaza anı ve tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
        Karabük'te kaza anı ve tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
        Karabük Adalet Sarayı sahasında zemin hazırlıkları sürüyor Savcı Yılmaz, Ad...
        Karabük Adalet Sarayı sahasında zemin hazırlıkları sürüyor Savcı Yılmaz, Ad...
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa