Karabük'te kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.
Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından dün, yüzlerini kar maskesiyle gizleyen silahlı şüphelilerce hırsızlık yapılmasına ilişkin, polis ekiplerince çalışma yürütüldü.
Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilere gözcülük yaptığı belirlenen 1 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Olay
Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen silahlı şüpheliler dün, söz konusu caddede kuyumcu dükkanına girmiş, çalışan 3 kişiyi etkisiz hale getiren zanlılar, altınları gasbederek olay yerinden uzaklaşmıştı.
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Hüseyinçelebi Mahallesi'ndeki kanyonda, çanta içinde bir miktar altın ve şüphelilerin kaçtığı yönde 2 silah ele geçirmişti.
Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti. Kayıtlarda 3 şüphelinin çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra altınları 2 çantaya doldurması görülüyordu.
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