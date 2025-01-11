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        Karabük'te kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:12 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:12
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        Karabük'te kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.

        Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından dün, yüzlerini kar maskesiyle gizleyen silahlı şüphelilerce hırsızlık yapılmasına ilişkin, polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilere gözcülük yaptığı belirlenen 1 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        - Olay

        Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen silahlı şüpheliler dün, söz konusu caddede kuyumcu dükkanına girmiş, çalışan 3 kişiyi etkisiz hale getiren zanlılar, altınları gasbederek olay yerinden uzaklaşmıştı.

        Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Hüseyinçelebi Mahallesi'ndeki kanyonda, çanta içinde bir miktar altın ve şüphelilerin kaçtığı yönde 2 silah ele geçirmişti.

        Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti. Kayıtlarda 3 şüphelinin çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra altınları 2 çantaya doldurması görülüyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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