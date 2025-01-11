Karabük'te kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Hüseyinçelebi Mahallesi'ndeki kanyonda, çanta içinde bir miktar altın ve şüphelilerin kaçtığı yönde 2 silah ele geçirmişti.

Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilere gözcülük yaptığı belirlenen 1 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

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