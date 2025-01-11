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        GÜNCELLEME - Karabük'te kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:12 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:51
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        GÜNCELLEME - Karabük'te kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.

        Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından dün yüzlerini kar maskesiyle gizleyen silahlı şüphelilerce hırsızlık yapılmasına ilişkin, polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilere gözcülük yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        - Vali Yavuz'dan açıklama

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayın ardından kolluk kuvvetlerinin hızla çalışma başlattığını söyledi.

        Çalınan altınların bir kısmının polis ekiplerince ele geçirildiğini belirten Yavuz, "Geri kalan kısmını yine dere kenarında dökülmüş vaziyette, açıkta buldular. Aynı zamanda olayda kullanıldığını değerlendirdiğimiz 2 silahı da akşam saatlerinde olayın hemen gerçekleşmesinden kısa süre sonra arkadaşlarımız ele geçirdi. Gece boyunca çalışmalarımız devam etti. Sayın İçişleri Bakanı'mıza şükranlarımızı sunuyorum. Aynı şekilde Emniyet Genel Müdürü'müze teşekkür ediyoruz. Hızlı şekilde özel harekat timlerimizi de ilimize sevk ettiler. Hem özel harekat timlerimiz hem Karabük ve Safranbolu emniyetimizle hem de İl Jandarma Komutanlığı'mızın da katkılarıyla sabaha kadar arama, tarama ve şüphelileri yakalama çalışmalarımız devam etti." diye konuştu.

        Yavuz, yakalama çalışmalarının alan daraltılarak yürütüldüğünü dile getirerek, şüphelilerin İsmetpaşa Mahallesi'nde saklandıkları metruk evde yakalanarak emniyete getirildiğini ifade etti.

        Safranbolu esnafına ve halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yavuz, "Olayda can kaybı ya da yaralanma olmaması tesellimizdir." dedi.

        Yavuz, savcıların ve adli makamların soruşturmasıyla sürecin aydınlatılacağını dile getirerek, "Bu şahıslar dışında bu işle ilgili irtibatı olan, bu işin içinde olan, bu işe yardım ve yataklık eden kişilerin de tespit edilip adalete teslim edilmesiyle ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Karabük'ün ve Safranbolu'nun huzuru için suç ve suçlularla mücadeleye, kolluk kuvvetlerimizle, adliyemizle, tüm görevli kurumlarımızla kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

        Soygun sırasında kuyumcuda olan 66 yaşındaki Musa Çavdar da hırsızların iş yerine birden girip silahla ateş ettiklerini belirterek, "İkinci giren camları kırdı. 'Yere yatın' dedi. Rehin alınma korkusuyla dükkandan kaçtım. Hemen polisi aradım." ifadesini kullandı.

        - Olay

        Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen silahlı soyguncular, dün söz konusu caddede kuyumcu dükkanına girmiş, çalışan 3 kişiyi etkisiz hale getirip altınları çalarak kaçmıştı.

        Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Hüseyinçelebi Mahallesi'ndeki kanyonda, çanta içinde bir miktar altın ve şüphelilerin kaçtığı yönde 2 silah ele geçirmişti.

        Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti. Kayıtlarda 3 şüphelinin çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra altınları 2 çantaya doldurduğu görülüyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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