Karabük'te kar nedeniyle çöken garaj çatısı 3 otomobile zarar verdi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle garaj çatısının çökmesi sonucu 3 otomobilde hasar oluştu.
Emek Mahallesi Muradiye Caddesi'nde yoğun kar nedeniyle bir apartman garajının çatısı çöktü.
Yaralananın olmadığı olayda park halindeki 3 otomobilde hasar meydana geldi.
Öte yandan, Sadri Artunç Caddesi'nde de kar nedeniyle bir iş yerine ait tente çöktü.
