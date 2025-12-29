Habertürk
        Karabük Haberleri

        Karabük'te kar nedeniyle çöken garaj çatısı 3 otomobile zarar verdi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle garaj çatısının çökmesi sonucu 3 otomobilde hasar oluştu.

        29.12.2025 - 20:43
        Karabük'te kar nedeniyle çöken garaj çatısı 3 otomobile zarar verdi
        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle garaj çatısının çökmesi sonucu 3 otomobilde hasar oluştu.

        Emek Mahallesi Muradiye Caddesi'nde yoğun kar nedeniyle bir apartman garajının çatısı çöktü.

        Yaralananın olmadığı olayda park halindeki 3 otomobilde hasar meydana geldi.

        Öte yandan, Sadri Artunç Caddesi'nde de kar nedeniyle bir iş yerine ait tente çöktü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

