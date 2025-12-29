Erden Timur'a tutuklama talep edildi

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Erden Timur’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. tarafından 2024–2025 yılları arasında OKX TR isimli kripto varlık platformuna 144.217.000 TL gönderildiği, bu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü, transferin yaklaşık 1 milyon dolar tutarındaki kısmının Akın Topal’ın yurt dışındaki kripto borsa hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Sevk yazısında, Akın Topal ile şüphelinin şahsi hesapları arasında da para transferleri bulunduğu, şüphelinin ifadesinde bu işlemleri borç ilişkisi olarak açıkladığı ancak işlemlerin mahiyeti, miktarı ve niteliği dikkate alındığında basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

KAPALI ÇARŞI’DAKİ FİRMADAN 1 MİLYAR TL TUTARINDA PARA TRANSFERİ

Savcılık yazısında, şüphelinin 2023–2025 yılları arasında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir firma üzerinden “altın alım satım” açıklaması ile yaklaşık 1 milyar TL tutarında para transferi yaptığı, aynı firma üzerinden Metal Oto Ticaret isimli şirket ve Eyüpspor Kulübü adına da yüksek hacimli işlemler gerçekleştirildiği ifade edildi. Şüphelinin bu işlemleri babasından aldığı 226 kilo borç altını ödemek amacıyla yaptığı yönündeki savunmasının da hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi.

“ŞAHSİ HESABINA 300 MİLYON TL NAKİT” Şüphelinin şahsi hesabına çok sayıda gayrimenkul ödemesi ve kapora adı altında para transferi geldiği, 2024 yılında şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon TL nakit para yatırıldığı, bu şekilde şirket adına şahsi hesaplar üzerinden işlem yapılmasının ticari teamüllere aykırı olduğu belirtildi. “ŞAHSİ HESABINA AKTARDIĞI İÇİN ŞİRKET ZARAR ETTİ” Sevk yazısında, şüphelinin yetkilisi olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul Ticaret A.Ş. ile Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.’nin son üç yıldır ticari zarar beyan ettiği, buna karşın şirket varlıklarının yüksek tutarlarda şüphelinin şahsi hesaplarına aktarıldığı tespit edildi ve şirketlerin bu sebeple zarar ettiği bilgisine yer verildi. YASA DIŞI BAHİS BARONUNUN PARASI AKLANDI İDDİASI Savcılık, şüpheli hakkında, yasadışı bahis baronu olarak bilinen ve hakkında derdest kovuşturma bulunan Veysel Şahin’e 24 adet daire satıldığına dair haber ve paylaşımların bulunduğunu, Veysel Şahin’in adının daha önce aklama suçu inceleme raporlarında geçtiğini ve Eyüp Ur’un Veysel Şahin adına NEF’ten 2015-2016 yılları arasında 18 işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 TL gönderilerek taşınmaz alımları yoluyla aklama tespitleri bulunduğunu da sevk yazısına ekledi.