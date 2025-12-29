Habertürk
        Karabük Haberleri

        Karabük'te kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 7 büyükbaş hayvan öldü

        Karabük'te kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 7 büyükbaş hayvan öldü.

        Giriş: 29.12.2025 - 16:42 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:42
        Karabük'te kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 7 büyükbaş hayvan öldü
        Karabük'te kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 7 büyükbaş hayvan öldü.

        Merkeze bağlı Kahyalar köyü Çakıllar Mahallesi'nde M.Ç.'ye (37) ait üzeri çadırla kaplı ahırın çatısı kar nedeniyle çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Göçük altında kalan 7 büyükbaş hayvan öldü.

        Konuyla ilgili AFAD ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bilgi verilerek idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

