Karabük'te kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 7 büyükbaş hayvan öldü
Karabük'te kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 7 büyükbaş hayvan öldü.
Merkeze bağlı Kahyalar köyü Çakıllar Mahallesi'nde M.Ç.'ye (37) ait üzeri çadırla kaplı ahırın çatısı kar nedeniyle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan 7 büyükbaş hayvan öldü.
Konuyla ilgili AFAD ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bilgi verilerek idari işlem başlatıldı.
