Karabük'te kardan yolu kapanan köydeki hastanın yardımına jandarma ve sağlık ekipleri koştu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde solunum sıkıntısı yaşayan kadın hasta, jandarma ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aşağıgüney köyünde ikamet eden K.K. (64), solunum sıkıntısı yaşayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yoğun çabaların ardından köye ulaşan ekipler tarafından ambulansa alınan kadın hasta, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
