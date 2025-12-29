Karabük'te kardan yolu kapanan köydeki hastanın yardımına jandarma ve sağlık ekipleri koştu

Yoğun çabaların ardından köye ulaşan ekipler tarafından ambulansa alınan kadın hasta, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aşağıgüney köyünde ikamet eden K.K. (64), solunum sıkıntısı yaşayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

