KBÜ'de meme kanserinde erken tanıya yönelik yapay zeka destekli proje geliştirildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ), yapay zeka destekli "MAMNET-TR" projesiyle meme kanserinde erken teşhise yönelik mamografi veri setini oluşturuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Kutucu yürütücülüğünde geliştirilen proje, yapay zeka teknolojilerini kullanarak meme kanserinde erken tanı oranlarını artırmayı hedefliyor.

Türkiye kadın popülasyonuna özgü kapsamlı bir mamografi veri seti oluşturmayı amaçlayan proje, radyologlara "ikinci göz" desteği sunarak, tanı süreçlerinde hem doğruluk oranını yükseltmeyi hem de iş yükünü azaltmayı planlıyor.

Proje kapsamında Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden toplanan 28 bin 800 mamografi görüntüsü, Uzman Radyolog Dr. Öğretim Üyesi Nevin Köremezli Keskin, Dr. Onur Başdemirci ve Dr. Merve Başdemirci tarafından BI-RADS kategorilerine göre etiketlenecek.

Bu çalışma sonunda Türkiye'deki kadınların meme dokusu özelliklerini yansıtan, yerli ve özgün bir mamografi veri seti oluşturulacak.