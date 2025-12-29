Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hastanede öldü

        Karabük'te araç kullanırken kalp krizi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Giriş: 29.12.2025 - 21:18 Güncelleme: 29.12.2025 - 21:18
        Karabük'te araç kullanırken kalp krizi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Mustafa Ataş (49) idaresindeki 67 NA 019 plakalı otomobil, Namal Kavşağı'nda sürücünün fenalaşması sonucu önce refüje ardından yön levhasına çarparak durabildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Ataş, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ataş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

