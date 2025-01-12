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        Karabük'te kuyumcu soyguncuları adliyeye sevk edildi

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 2 gün önce kuyumcu dükkanından 20 kilogram altın çalan 3 soyguncu ve onlara gözcülük eden 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 18:04 Güncelleme: 12.01.2025 - 18:10
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        Karabük'te kuyumcu soyguncuları adliyeye sevk edildi
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        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde 2 gün önce kuyumcu dükkanından 20 kilogram altın çalan 3 soyguncu ve onlara gözcülük eden 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Olay, 10 Ocak’ta saat 17.30 sıralarında Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi’ndeki Ata İş Merkezi'nde meydana geldi. İş merkezine gelen yüzü kar maskeli 3 kişi, tabanca ile kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcu çalışanlarına tabanca çeken soyguncular, cep telefonlarını toplayıp, çalışanların 'kırmızı alarm' tuşuna da basmalarını engelledi. Soyguncular, vitrinde bulunan 20 kilogram altını çantaya doldurdu. 'Kasayı açın' diyen soyguncular, çalışanlar direnince iş yerinden çıkıp kaçtı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ, SOYGUNCULAR YAKALANDI

        Polisin çalışması sonucu soyguncuların, Rıza Ç. (20) ve Cemal Polat Ç. (21) kardeşler ile Emre Ü. (19) olduğu tespit edildi. R.K.’nin (33) de soygun sırasında gözcülük yaptığı saptandı. Şüpheliler, 15 saatlik çalışma sonucu dün, saklandıkları metruk bir evde yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları 20 kilogram altın da polis tarafından ele geçirildi.

        Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, Safranbolu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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