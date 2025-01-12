AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Karabük'te İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, dinimize, inancımıza, yüce Yaradanımıza, yüce kitabımıza hakaret ettiği için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen kişileri Büyükşehir Belediyesinde işe aldı. Onları terfi ettirdi." dedi.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehirlere, Türkiye'ye ve umutlarını Türkiye'ye bağlamış bütün mazlum ve mağdur milletlere hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti'nin 23 yıl önce milletin aklından, vicdanından ve kalbinden süzülerek kurulmuş bir parti olduğunu belirten Şahin, AK Parti'nin Türkiye'yi ilelebet payidar kılmak için çalışan bir parti olduğunu ifade etti.

Şahin, AK Parti iktidarlarının, Türkiye'nin dört bir yanına nice eserler kazandırdıklarını, gençlerin destek vermesiyle hizmet kervanının yoluna devam edeceğini dile getirdi.

Bugün her alanda büyüyen, gelişen ve güçlenen bir Türkiye'nin olduğunu vurgulayan Şahin, "Demokraside, insan haklarında, tarımda, sanayide, teknolojide, demokratikleşmede çağ atlamış bir Türkiye var." dedi.

- "Cumhuriyet Halk Partisinin içler acısı durumda olduğunu görüyoruz"

Şahin, her manada dinç ve diri olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Zihnen, bedenen, fiilen, siyaseten güçlü olacağız. Yeni görevlere, yeni sorumluluklara hazır olacağız. Bizler ülkemiz için çalışırken maalesef muhalefet partilerinin, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisinin içler acısı durumda olduğunu görüyoruz. Bir gün bakıyorsunuz, biri çıkıyor kart gösteriyor. Bir gün bakıyorsunuz diğeri ışık yakıyor. Ciddiyetten uzak, samimiyetten uzak, sahte yüzlerle karşı karşıyayız. Adeta bir müsamere oyununu sergiliyorlar." ifadesini kullandı.

Maalesef bu müsamere oyununda millete ve inançlara düşmanlık, değerlere hakaret olduğunu gördüklerine dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, geçtiğimiz günlerde Müslümanlara hakaret eden, inançlı Müslümanları çok özür dileyerek ifade ediyorum, bir domuz olarak çizen, tasvir eden, karikatürize eden sözde bir sanatçının adının verildiği sözde bir kültür merkezinin açılışını gerçekleştirdi. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, dinimize, inancımıza, yüce Yaradanımıza, yüce kitabımıza hakaret ettiği için Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen kişileri Büyükşehir Belediyesinde işe aldı. Onları terfi ettirdi."