        Karabük Haberleri

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 21:43 Güncelleme: 26.12.2025 - 21:43
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağıyor.

        Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkileri ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

        Bölgede görevli Karayolları ekiplerince, Karabük-Bartın kara yolunda tuzlama çalışması yapılıyor.

        Eflani ilçesinin merkezi ile yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

