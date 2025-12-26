Adalet Bakanı Tunç, "Karabük Adalet Sarayı Temel Atma Töreni"nde konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Biz, adaleti birilerinin arka bahçesi olmaktan, darbecinin, vesayetçinin kontrolünde olmaktan, onların emir eri olmaktan kurtardık ve milletin yargısı haline getirdik." dedi.

"Karabük Adalet Sarayı Temel Atma Töreni"nde konuşan Bakan Tunç, AK Parti iktidarlarıyla Karabük'ün Türkiye genelinde olduğu gibi çok önemli yatırımlar aldığını, bugün temel atma törenini gerçekleştirdikleri adalet sarayının iki yıldan kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Tunç, ülke genelindeki adalet binalarının sayısını 395'e yükselttiklerini, adaleti köhne binalardan kurtardıklarını belirterek, "O merdiven altında yapılan duruşmalardan kurtarmakla kalmadık, biz, adaleti birilerinin arka bahçesi olmaktan, darbecinin, vesayetçinin kontrolünde olmaktan, onların emir eri olmaktan kurtardık ve milletin yargısı haline getirdik." diye konuştu.

Bakan Tunç, 23 yıl boyunca bütün temel kanunları çağın gereklerine uygun hale getirmeye yönelik çalışmaları anlatarak, sadece temel kanunları değiştirmekle, yenilemekle kalmadıklarını, Anayasa'da gerçekleştirilen reformlarla temel hak ve özgürlükleri güçlendirdiklerini, özgürlükleri artırdıklarını, Anayasa'da vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik önemli düzenlemeleri milletin desteğiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bunları yeterli görmediklerini dile getiren Tunç, şöyle devam etti: "Türkiye Yüzyılı'nı inşallah terörsüz bir Türkiye ile inşa edeceğiz. Terörden kurtulacağız ve bu noktada kararlı bir çalışmamız var. 23 yıldan bu yana terörün istismar ettiği bütün alanları birer birer kaldırdık. Daha iktidara gelir gelmez Sayın Cumhurbaşkanı'mız, olağanüstü hali kaldırdı ve sonrasında temel hak ve özgürlükleri genişletti. Sadece Kürt vatandaşlarımız için değil bütün vatandaşlarımız için özgürlükler genişledi. Tabii bunu hazmedemeyenler, gerek Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin demokratik kalkınması ve Türkiye'nin dünyada güçlü bir ülke olmasını istemeyenler, şer güçler, hep devrede oldular. Darbe girişimleri yaptılar. Muhtıralar verdiler. Sokak kalkışmalarına giriştiler. Türlü türlü engellemeler, parti kapatma davaları, tüm bunları bu engelleri milletimizin desteğiyle aşa aşa bugünlere geldik." Tunç, bir yandan Türkiye'yi demokratik anlamda daha ileriye taşımak, diğer yandan da milletin refahını ve alım gücünü artırmak için büyük çaba içinde olduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin 81 vilayetinin her bir köşesine hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürdüklerini dile getirdi.

Terörün kalıcı olarak ülke gündeminden çıkarılmasıyla ilgili çabaları sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizen Tunç, "Bu süreçte milletimizi rahatsız edecek, şehit ailelerimizi, gazilerimizi rencide edecek hiçbir adım atmayacağız. Atmayacağımızı söyledik ve bugüne kadar da atmadık. Milletimiz ne istiyorsa onu yapmaya, milletimizin gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz." dedi. - “Türkiye Yüzyılı'nı yeni anayasayla karşılamamız lazım” Bakan Tunç, Türkiye'nin vesayetçi ruhtan kurtulabilmesi, darbeci anlayışın tarihe gömülmesi anlamında Anayasa'da yaptıkları çalışmaları yeterli görmediklerini söyledi. "Türkiye Yüzyılı'nı yeni anayasayla karşılamamız lazım." diyen Tunç, şöyle devam etti: "Bu noktada Türkiye'nin demokratik, sivil, darbeciler tarafından yazılan değil kendi temsilcileri tarafından, milletvekilleri tarafından yazılan bir anayasayla yoluna devam etmesini, hak ve özgürlükleri öne alan ve çok sayıdaki değişiklik nedeniyle yeknesaklığın bozulduğu bir anayasa değil de bütünlüğü olan, temel hak ve özgürlükleri öne alan bir toplum sözleşmesini gerçekleştirmek inşallah nasip olur. Milletimize olan borcumuzu da ödemiş oluruz."

Tunç, etkin insan kaynağı oluşturmak bakımından da hakim ve savcı sayısını artırdıklarını belirterek, "Şu anda 26 bin 800 hakim ve savcımız görev yapıyor. Son 2,5 yılda da 4 bin 720 hakim ve savcımız, sisteme dahil olmuş oldu." dedi. Yargıdaki gecikmeyi önlemek için özellikle istinaf mahkemelerinde dosyaların uzun süre beklememesiyle ilgili tedbirler aldıklarını dile getiren Tunç, bu noktada yeni dairelerin kurulması ve yeni üyelerin atanmasıyla ilgili çalışmaları da sürdürdüklerini kaydetti. Tunç, hukuk fakültelerine girişten mesleğe kabule kadar sürecin zorlaştırıldığını, hakim-savcı yetiştirme sisteminin üç yıllık yardımcılık modeliyle güçlendirildiğini ve UYAP ile dijital altyapı sayesinde yargının hem daha nitelikli hem de daha hızlı hale geldiğini anlattı. Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanuna ilişkin Bakan Tunç, "Suçla mücadele bakımından toplumsal huzuru bozmaya yönelik eylemlerde caydırıcılığı artırma bakımından önemli düzenlemeler içeriyor. Önceki yargı paketi de yine ceza adaleti ile ilgiliydi. 12'ncisinin hazırlıklarını, milletvekillerimiz şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de teknik destek veriyoruz. Yargılamaların hızlandırılmasıyla ilgili önemli çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.