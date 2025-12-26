Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te otomobil ile çarpışan ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 01:25 Güncelleme: 26.12.2025 - 01:25
        E.G. idaresindeki 78 DD 916 plakalı ambulans, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda M.M. yönetimindeki 78 ABL 976 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ambulansın şoförü E.G. ile yanındaki acil tıp teknisyeni H.G.A. ve paramedik S.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sağlık çalışanlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

