        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        KBÜ, "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025"te ilk sıralarda yer aldı

        Karabük Üniversitesi (KBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025"te 5 alanda başarı elde etti.

        Giriş: 25.12.2025 - 14:53 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:55
        KBÜ, "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025"te ilk sıralarda yer aldı
        Karabük Üniversitesi (KBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025"te 5 alanda başarı elde etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rapora göre KBÜ, sosyal sorumluluk ve girişimcilik projeleri ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım göstergelerinde üst sıralarda yer buldu.

        Üniversite, "öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri" alanında 765 proje ile Türkiye üçüncüsü oldu.

        "Girişimcilik faaliyet sayısı" göstergesinde de üçüncü sırada yer alan KBÜ, yüzde 26,28'lik uluslararası öğrenci oranıyla Türkiye 6'ncısı oldu.

        Öğrencilerce gerçekleştirilen 125 endüstriyel ve sektörel projeyle 7'nci sırada yer bulan KBÜ, TEKNOFEST, TÜBİTAK ve TÜBA tarafından düzenlenen yarışmalara katılan öğrenci sayısı bakımından da 15'inci oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, YÖK raporunda elde edilen sonuçların üniversitenin son yıllarda attığı stratejik adımların somut karşılığı olduğunu belirterek, "Elde ettiğimiz sonuçlar, Karabük Üniversitesi olarak bilimi merkeze alan, öğrenciyi ve akademisyeni sürecin aktif bir paydaşı haline getiren eğitim ve araştırma anlayışımızın güçlü bir göstergesidir. Karabük Üniversitesi, bilimi, gençliği ve projeleriyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden üniversiteler arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

        Sosyalfest, KAPGEM gibi projeler, dijital dönüşüm hamleleri ve üniversiteye kazandırdıkları yeni akademik ve kurumsal markalarla, çağın, öğrencilerin, akademisyenlerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren yeni üniversite modeli inşa ettiklerini aktaran Kırışık, şunları kaydetti:

        "TEKNOFEST, TÜBİTAK ve benzeri ulusal yarışmalara proje üretimini artırmak amacıyla geniş atölye imkanları ve Milli Teknoloji Atölyeleri gibi birimleri hayata geçiriyoruz. Attığımız tüm adımların somut çıktıları kısa sürede görülmeye başlanmıştır. Önümüzdeki dönemde daha büyük başarıların Karabük Üniversitesini, Karabük'ü ve ülkemizi beklediğine yürekten inanıyoruz. Bilimde Türkiye Yüzyılı hedefini, gençlerimizle el ele, topluma değer katan bilimsel çalışmalarla hayata geçirmeye devam edeceğiz."

