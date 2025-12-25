Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı

Ekiplerce yapılan kontrolde 1,85 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "dur ikazına uymamak", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak" gibi 6 maddesinden toplam 51 bin 948 lira idari para cezası kesildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı.

