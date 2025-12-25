Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Karabük'te üniversite öğrencileriyle buluştu

        Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, "Türkiye Ulusal Ajansı yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarını kullanıyor. O yüzden tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu bilerek bu kaynakları en doğru şekilde kullandırmaya gayret ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 20:54 Güncelleme: 25.12.2025 - 20:54
        Karabük Üniversitesi (KBÜ) 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gençler İçin Fırsatlar, Türkiye İçin Gelecek" etkinliğine katılan Astarcı, Türkiye'de Erasmus programını yürüten yegane kurumun Türkiye Ulusal Ajansı olduğunu söyledi.

        Kurumun 2004'te kurulduğunu belirten Astarcı, 300 personelle hizmet verdiklerini kaydetti.

        Astarcı, Erasmus programının Avrupa'da 1987'de sadece yükseköğretim değişim programı olarak başladığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Erasmus programları Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ile her 7 yılda bir yenilenir. Şu an 2021-2027 dönemi içerisindeyiz. 2027'de bu Erasmus programı bitecek. Şu an 2028-2034 bir sonraki yeni 7 yılın hazırlıkları yapılıyor. 33 ülkede Erasmus programı yürütülüyor. Türkiye bunlardan birisi. 2014-2020'de 33 ülkenin toplam bütçesi 14 milyar avro iken, 2021-2027'de 26 milyar avroya çıktı. Bir sonraki dönem 2028-2034'te bu bütçenin de artacağı konuşuluyor."

        Türkiye Ulusal Ajansı olarak bu yıl 167 milyon avro dağıttıklarını aktaran Astarcı, "167 milyon avronun 7 milyonu işletme bütçemize gidiyor. 160 milyon avroyu da hibe şeklinde sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bu 160'ın da 60'ını doğrudan 208 üniversitemize belli bir algoritma üzerinden dağıtıyoruz. 60 milyon avroyla yaklaşık her yıl sizin gibi 20 bine yakın üniversiteli kardeşimiz istifade ediyor. Bir dönem veya iki dönem yurt dışında eğitim alıyorsunuz." diye konuştu.

        Astarcı, Erasmus programı kapsamında öğrencilere gittikleri ülkeye göre aylık yaklaşık 500-600 avro burs verdiklerini dile getirdi.

        Eğitim ve gençlik alanında her yıl 10 bini aşkın proje başvurusu geldiğini kaydeden Astarcı, bu alanda kurumun 33 ülke arasında en büyük ulusal ajans olduğunu ifade etti.

        - "Yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılıyor"

        Astarcı, her yıl 10 bin projeden 1500 projeyi onayladıklarını ve 100 milyon avro destek verdiklerini belirterek, yaklaşık 40 bin kişinin yararlandığını kaydetti.

        Erasmus programı için Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye para gelmediğini vurgulayan Astarcı, şöyle konuştu:

        "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa Birliği üyesi olmadığı ve aday ülke olduğumuz için paranın tamamını kendi cebimizden ödüyoruz. Türkiye'nin kendi parası. Türkiye Ulusal Ajansı yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarını kullanıyor. O yüzden tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu bilerek bu kaynakları en doğru şekilde kullandırmaya gayret ediyoruz. Biz Almanya, Fransa ulusal ajansı değiliz. Onların bütçesinin tamamı Avrupa Komisyonu'ndan kendilerine gönderiliyor. Dolayısıyla bunu bilmeniz çok önemli."

        Konuşmanın ardından KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Astarcı'ya teşekkür belgesi ve tablo takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

