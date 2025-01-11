Karabük'te kuyumcu soyguncuları yakalandı (2)

BAKANYERLİKAYA, KUYUMCU İLE TELEFONDA KONUŞTU

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, iş yeri soyulan kuyumcu Adem Güldemir'e ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Güldemir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de telefonda görüştü. Bakan Yerlikaya, "Adem Bey senin şahsında oradaki komşuların, Safranbolu'daki bütün esnafların her birine, büyük geçmiş olsun diliyorum. Dün gerçekten çok üzüldük ama olay ilk olduğundan itibaren hem valimiz hem emniyetimiz hem genel müdürümüz olayı yakinen takip etti. Tabii isterdik ki böyle bir sıkıntı, böyle bir kepazelik, böyle bir arsızlık olmasın. Ama oldu. Olduktan hemen sonra da hem bakanlık olarak hem genel müdürlük olarak valimiz, oradaki başmüdürümüz, emniyet müdürümüz hep beraber gerçekten büyük bir hassasiyetle yardım edildi, çalışıldı. Orada vatandaşlardan da güzel bilgiler geldi. Böylelikle 13-14 saat içerisinde bu hırsızlar, arsızlar, yağmacılar yakalandı. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Artık büyük kısmını, bunu yapanları aldık ama bundan sonra istihbaratımız, emniyetimiz bu işin peşini aydınlatıncaya kadar durmayacağız. Hiç moralinizi bozmayın. Ama bilin ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri bakanlığı olarak 623 bin çalışanımız, kıymetli arkadaşlarımız hep beraber azimle, kararlılıkla mücadele ediyoruz. Suçlulara pabucunu ters giydireceğiz. Hiç merak etmeyin" dedi.

O ANLARI ANLATTI

Soygun anında kuyumcuda bulunan ve son anda dışarı çıkışı kameralara yansıyan Musa Çavdar (66) ise şunları söyledi: "Yasin Beyin, komşumun yanına gelmiştim. O ara sohbete başlamadan birden kapı açıldı, silah çıktı üstünden. İkinci giren camları kırdı. 'Yatın' yere dedi. O an, bir anda yatayım mı kaçayım mı tereddüte düştüm. 'Kaçarsam en kötü şartlarda vururlar' dedim. Orada yakalanır, rehin alınırım korkusuyla dışarı kaçtım. Polisi aradım. O ara birisi dövize yönlendi; öbürü, Yasin bey parayı sayarken paraya saldırdı. Öbürü tezgahı kırdı, bileziklere saldırdı. O ara kapıdan kaçtım. Bir de hastane tarafından peşimden koştular; bir de o tarafa gelmişler."