Karabük'te kuyumcu soyguncuları adliyeye sevk edildi (2)

Şüphelilerden Cemal Çelikay, Rıza Çelikay ve Emre Ünlük'ün suçlarını itiraf ettiği, gözcülük yaptığı iddia edilen Ramazan Karakaş'ın ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2 gün önce kuyumcu dükkanından 20 kilogram altın çalan soyguncular Cemal Çelikay (21), kardeşi Rıza Çelikay (19) ve Emre Ünlük (21) ile onlara gözcülük yapan Ramazan Karakaş (33) tutuklandı.

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