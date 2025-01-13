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        Karabük'te kuyumcu soyguncuları adliyeye sevk edildi (2)

        4ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKarabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 gün önce kuyumcu dükkanından 20 kilogram altın çalan soyguncular Cemal Çelikay (21), kardeşi Rıza Çelikay (19) ve Emre Ünlük (21) ile onlara gözcülük yapan Ramazan Karakaş (33) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 00:31 Güncelleme: 13.01.2025 - 00:35
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        Karabük'te kuyumcu soyguncuları adliyeye sevk edildi (2)
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        4ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2 gün önce kuyumcu dükkanından 20 kilogram altın çalan soyguncular Cemal Çelikay (21), kardeşi Rıza Çelikay (19) ve Emre Ünlük (21) ile onlara gözcülük yapan Ramazan Karakaş (33) tutuklandı.

        3 ŞÜPHELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Şüphelilerden Cemal Çelikay, Rıza Çelikay ve Emre Ünlük'ün suçlarını itiraf ettiği, gözcülük yaptığı iddia edilen Ramazan Karakaş'ın ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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