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        Karabük'te kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheliler adliyede

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli ile gözcülük yaptığı belirlenen 1 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 21:00 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:00
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        Karabük'te kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheliler adliyede
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli ile gözcülük yaptığı belirlenen 1 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Atatürk Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanından önceki gün hırsızlık yapılmasına ilişkin yakalanan şüpheliler E.Ü, R.Ç. ve kardeşi C.Ç. ile onlara gözcülük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan R.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek Safranbolu Adliyesi'ne getirilen zanlıların savcılık sorguları sürüyor.

        - Olay

        10 Ocak'ta Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelen yüzleri maskeli silahlı şüpheliler, 3 çalışanı etkisiz hale getirip, altınları gasbederek olay yerinden uzaklaşmıştı.

        Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, Hüseyinçelebi Mahallesi'ndeki kanyonda, çanta içinde bir miktar altın ve şüphelilerin kaçtığı yönde 2 silah ele geçirmişti.

        Olayın ardından kaçan 3 şüpheli ile onlara gözcülük yaptığı belirlenen 1 zanlı gözaltına alınmıştı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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