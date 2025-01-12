Karabük'te kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheliler adliyede

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli ile gözcülük yaptığı belirlenen 1 zanlı adliyeye sevk edildi.

Atatürk Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanından önceki gün hırsızlık yapılmasına ilişkin yakalanan şüpheliler E.Ü, R.Ç. ve kardeşi C.Ç. ile onlara gözcülük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan R.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Safranbolu Adliyesi'ne getirilen zanlıların savcılık sorguları sürüyor.

- Olay

10 Ocak'ta Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelen yüzleri maskeli silahlı şüpheliler, 3 çalışanı etkisiz hale getirip, altınları gasbederek olay yerinden uzaklaşmıştı.

Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, Hüseyinçelebi Mahallesi'ndeki kanyonda, çanta içinde bir miktar altın ve şüphelilerin kaçtığı yönde 2 silah ele geçirmişti.

Olayın ardından kaçan 3 şüpheli ile onlara gözcülük yaptığı belirlenen 1 zanlı gözaltına alınmıştı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.