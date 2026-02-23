Canlı
        Karabük Haberleri

        Karabük'te müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 23.02.2026 - 18:50
        Karabük'te müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Atatürk Mahallesi Aşkabat Caddesi'nde K.K'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi iftaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

