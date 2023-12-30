KARDEMİR'den "yerli ve milli" üretim vurgusu AHMET ÖZLER - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, risk almadan yerli üretimin olmayacağını belirterek, "Bu riskleri almak için de biraz cesaret lazım, biraz riski hesaplamak lazım ama fırsat vermezsek bunlar olmaz." dedi.

AHMET ÖZLER - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, risk almadan yerli üretimin olmayacağını belirterek, "Bu riskleri almak için de biraz cesaret lazım, biraz riski hesaplamak lazım ama fırsat vermezsek bunlar olmaz." dedi.

Demir, AA muhabirine, "yerli ve milli" kavramının Türkiye'nin olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

Yapacakları işlerde olabildiğince yerli şirketlere inisiyatif vermek istediklerini dile getiren Demir, "Risk almayınca yerli üretim olmuyor. Bu riskleri almak için de biraz cesaret lazım, biraz riski hesaplamak lazım ama fırsat vermezsek bunlar olmaz. Fırsat verirken de belirli bedeller ödenebilir mi, ödenebilir. Ama uzun vadede ödeyeceğimiz bedel dışarı bağımlı kalarak, kısa vadede ödeyeceğimiz bazı küçük bedellerden çok daha fazla olacaktır. Bunu görmek gerekiyor. Bunu savunmada biz çok net gördük." diye konuştu.

KARDEMİR Döküm Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'yi (KARDÖKMAK) bu anlamda öne çıkarmayı düşündüklerini anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Orada yapılacak butik çalışmalar, demir çelik enstitümüzün ve üniversitemizin de katkısıyla bizi bu alanda öne geçirebilir. Ayrıca döküm unsuru var. Türkiye'nin çeşitli döküm tesisleri var ama döküm hassas bir konu. Özellikle daha girift, sofistike parçaların veya yüksek kalite alaşımların yapılması, alaşımdan sonra döküm safhasının, özellikle bazı dökümlerin yapımı önemli bir unsur. Mesela gaz türbinlerinde tek kristal büyütmüş malzemeye ihtiyacımız var. Bununla ilgili proje başlatmıştık. Başarılı sonuçlar aldık. Bu devam edecek. Yarın bizim yüzlerce, binlerce motor yaptığımızı düşündüğümüz zaman bu tür malzemelere çok daha fazla ihtiyaç olacak. Bu teknolojilerin ne olduğunu, hangi aşamada olduğunu, burada bizlerin ne yapabileceğini gündeme taşımak lazım."

Bir taraftan KARDEMİR'in üretim hacminin 3,5 milyon ton civarına taşımasıyla ilgili unsurları düşünürken diğer taraftan da katma değerli üretimlerin gündeme alınması gerektiğini vurgulayan Demir, "Ray, tekerlek, aks gibi konularda da çalışmalar devam ediyor. Tekerlek seti olarak satış işlemine geçeceğiz. Onunla ilgili yatırımlarımız var. Gerekirse daha da yatırımlar yapılacak. Türkiye'deki sanayiyle entegre olunacak. Karabük için KARDEMİR çok önemli, Türkiye için önemli." ifadelerini kullandı.

- "Yeşil çelik üretiminde adımlar atmak istiyoruz"

Demir, insana, çevreye, ülkeye saygı gereği sorumluluklarının olabildiğince çevre dostu üretime yönelmek olduğunu bildiklerini belirterek, "Bu konuda çok hassasız, hassas olacağız. Bu konuda yapılacak yatırımların asla israf olmadığını, olmayacağını ve olmaması gerektiğini biliyoruz. Bu tür yatırımların hem devlet hem uluslararası alanda çeşitli destekleri var. Bu destekleri de olabildiğince kullanmak ve bir an önce yeşil çelik üretiminde adımlar atmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yeşil çelik konusunda işbirliklerine hazır olduklarını bildiren Demir, bu alanda teknolojiyi de kullanmak istediklerini kaydetti.

Demir, KARDEMİR'in teknoloji konusunda da yatırımlar yaptığına ve kendisini sürekli geliştirdiğine değinerek, "KARDEMİR ilk adım olarak ERP sisteminin birinci fazını entegre etmiş durumda. İkinci fazına geçiş çalışmaları devam ediyor. Üretimin her safhasının verilerinin hassas şekilde alınabilmesi, biriktirilmesi ve bunun analizi çok önemli." dedi.

- "İstanbul ve Ankara'da küçük Teknopark ofisleri açıp işbirliği yapmak istiyoruz"

Karabük Üniversitesinin teknoloji konusunda fabrikaya önemli katkısı olacağını düşündüklerini dile getiren Demir, "Demir Çelik Enstitüsü şu anda üniversitemizde kurulmuş durumda. Yetkin bir laboratuvarı var. Diğer taraftan Teknoparkın ve orada oluşturulacak belirli şirketlerin de demir çelik üretimi konusunda katkıda bulunmasını bekliyoruz. Karabük'ten dışarıya çeşitli bilgi transferleri yapmak ve belirli kabiliyetleri daha etkin kullanabileceğimiz, laboratuvar imkanlarını kullanabileceğimiz çeşitli kabiliyetli araştırmacılarımızı da işin içine katabileceğimiz şekilde gerek İstanbul gerekse Ankara'da küçük Teknopark ofisleri açıp işbirliği yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, KARDEMİR olarak tek başlarına değil, bağlı şirketlerle de belirli bir güç çerçevesi oluşturduklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Özellikle KARDÖKMAK ve KARÇEL düşünüldüğünde savunma sanayi sektöründe hizmet etmesini beklediğimiz yüksek alaşımlı, yüksek nitelikli çelik ve malzemelerin üretimi de bizi çeken bir konu. O daha butik, yani yıllık tüketimine baktığınızda 1000 tonu geçmeyecek bir rakam var. Bir entegre tesisin kapasitesini düşündüğünüzde çok küçük bir miktar ama belki o 1000 ton yıllık üretiminizin hepsinin getireceği değeri, getirecek nitelikte de bir değeri var. Hem ülkemiz için de stratejik. O açıdan da KARDÖKMAK'ı, hem çevre alanlarında hem de bu teknolojilerde kullanmak istiyoruz. KARÇEL'in de Demir Çelik Enstitüsünün katkılarıyla çelik konstrüksiyon binaların artık Türkiye'de etkin olması gerektiği, burada da belirli çözümleri çözüm ortaklarıyla hayata geçirmek üzere hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyetler yapmasını bekliyoruz."

- "Üçüncü çeyrekte 1,2 milyar liranın üzerinde karımız oldu"

Demir, 2023'ün bazı sıkıntıların yaşandığı bir yıl olduğuna, buna rağmen KARDEMİR için iyi geçtiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Üçüncü çeyrekte 1,2 milyar liranın üzerinde karımız oldu. Yıl sonunda bunun daha da artmasını bekliyoruz. Bu da genelde sektörü düşündüğümüzde başarılı bir sonuç. Bu yıl içinde belirli yatırımlar yapıldı. Yatırımların bir kısmının tamamlanmasına yaklaşıldı, bir kısmının da belli aşamaları geçildi. 2024 bütçemize de yine önemli yatırımlar koymayı düşünüyoruz. Haddehanemizde belli iyileştirmeler yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Yine üretim tesislerimizin tam kapasite kullanılması için üretim zincirimizin bütün aşamalarının da koordine edilmesi açısından belirli adımlar atıldı. Belirli analizler yapıldı. O analizlerin neticesinde ortaya çıkan iyileştirmeler adım adım uygulanıyor, uygulanmaya devam ediyor. Yine daha kapsamlı bir stratejik plan çalışmamız aşama aşama devam ediyor."

Yeni yılın daha da iyi geçmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını vurgulayan Demir, "Yatırımlar işin esası. Karlılık da tabii yatırımların lokomotifi oluyor bir anlamda. Tabii bu bir zincir. Bu zincirin her adımında israfa mahal vermeden en verimli şekilde çalışmaları yürütmek niyetindeyiz. Yatırım kararı alınması önemli. Tabii her yatırım o yıl içinde bitecek diye bir kural yok. Bazıları çok uzun soluklu olabilir veya bazıları birbirinin arkasında gelen yatırımlar olabiliyor. Önümüzdeki dönemin bizim için en önemli konularından biri de yeşil çelik meselesi olacak. Kendi enerji üretimimizle ilgili belirli konuları masaya yatırdık. Güneş enerjisi gibi konuları da düşünüyoruz." diye konuştu.