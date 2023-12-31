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        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den yeni yıl mesajı

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 17:54 Güncelleme: 31.12.2023 - 18:48
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        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den yeni yıl mesajı
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        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Şahin, mesajında, yeni takvim yılının Karabük'e, Türkiye'ye ve milletin her bir ferdine hayırlı olmasını temenni etti.

        2023'ü Cumhuriyetin 100'üncü yılını idrak etmenin gururuyla uğurladıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile adım atacağımız 2024 yılı, kentimiz, ülkemiz için yeni dönemin kapılarını aralayacak. Birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü, daha kalkınmış bir Türkiye için el birliğiyle çalışacağız. Geçtiğimiz yıl yaşanan doğal afetlerin getirdiği zorluklara rağmen, milletimiz birlik ve dayanışma ruhuyla bu zorlukların üstesinden geldi. Bu güçlü irade, bize yeni yılda da başarıyı getirecektir."

        Şahin, yeni yılda sağlık, eğitim ve istihdam gibi temel alanlarda yapılan çalışmalarla Karabük'ü ve Türkiye'yi daha ileri noktaya taşımanın gayreti içinde olacaklarını vurgulayarak, "Sizlerin desteği ve katkılarıyla daha güzel gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. 2023 hedefleri başlangıçtı; asıl çıkışımızı Türkiye Yüzyılı'yla 2024'le birlikte başlatıyoruz. Unutmayalım ki, birlikte daha güçlüyüz. Yeni yılın, milletimiz ve tüm insanlık için barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, iyi bir yıl geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

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