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        İlçe Milli Eğitim Müdürü Odabaşoğlu, su kabağı işlemeciliği kursunu ziyaret etti

        Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, su kabağı işleme kursunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 18:00 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:49
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        İlçe Milli Eğitim Müdürü Odabaşoğlu, su kabağı işlemeciliği kursunu ziyaret etti
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        Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, su kabağı işleme kursunu ziyaret etti.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aşağı Tokatlı SAKEM Merkezi'nde devam eden, delme, inceltme, kesme, yakma ve boyama gibi tekniklerin uygulandığı su kabağı işlemeciliği atölyesinde kursiyerlerle sohbet eden Odabaşoğlu, el emeği ile hazırlanan işlenmiş eserleri inceledi.

        Kurs yetkililerinden bilgi alan Odabaşoğlu, kurum idarecilerine çalışmalarından, kursiyerlere de ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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