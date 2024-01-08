Raydan çıkan tren için kaldırma çalışması; ekipler vagonlar ile gidiyor ZONGULDAK-Karabükarasında yaşanan heyelan nedeniyle raydan çıkan yük trenini kaldırma çalışmaları sürüyor. Kara yolu ulaşımı olmayan bölgeye ekipler, tren vagonları ile sevk edilirken; 2 kent arasındaki demir yolu ulaşımı hala sağlanamıyor.

ZONGULDAK-Karabükarasında yaşanan heyelan nedeniyle raydan çıkan yük trenini kaldırma çalışmaları sürüyor. Kara yolu ulaşımı olmayan bölgeye ekipler, tren vagonları ile sevk edilirken; 2 kent arasındaki demir yolu ulaşımı hala sağlanamıyor.

Olay, dün Yenice ilçesi Balıkısık Köyü mevkisinde ıssız bir alanda meydana geldi. Demir yoluna heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü. Tren yolu kapanırken, düşen parçalardan dolayı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıkarak durdu. Kaza sonrası 2 kent arasındaki demir yolu da ulaşımı durduruldu.

KÖMÜR YÜKLÜ VAGONLAR ALINDI

Kazanın ardından kömür yüklü vagonlar, Zonguldak istikametinden gelen bir lokomotife bağlandı ve güvenli bir alana götürüldü. Raydan çıkan treni kaldırmak için de çalışma başlatıldı. Günün ilk ışıkları ile kara yolu ulaşımı olmayan heyelan bölgesine, yakın istasyonlardan vagonlar ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken lokomotifi tekrar raya oturtmak için çekecek bir başka tren bölgeye getirildi.

ÇELİK AĞ ENGELLEYEMEMİŞ

Öte yandan heyelanın olduğu noktada, düşen kaya ve taş parçalarını tutması için yapılmış çelik ağın yıkıldığı görüldü. Ekiplerin hem treni kaldırma hem de olası yeni heyelanları önlemek için ağı sağlamlaştırma çalışmaları sürüyor.