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        Raydan çıkan tren için kaldırma çalışması; ekipler vagonlar ile gidiyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:55
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        Raydan çıkan tren için kaldırma çalışması; ekipler vagonlar ile gidiyor (2)
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        VİNÇLE RAYAOTURTULACAK

        Zonguldak-Karabük arasında meydana gelen heyelan nedeniyle raydan çıkan yük treni, başka bir tren ile çekilerek tekrar demir yoluna indirildi. Lokomotifin vinçle raya oturtulacağı ve yürüyen aksamında sorun olmadığı belirtildi. Demir yolunu kapatan heyelan da temizlendikten sonra lokomotif, Karabük'e getirilecek. 

        YOLCULAR SERVİSLERLE TAŞINACAK

        Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Seyir halinde olan yük treninin, Yenice Karabük arasında kayaların demir yolu hattına düşmesi sonucu kaza yaparak raydan çıkması ile demir yolu hattı geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Demir yolu hattı tekrar trafiğe açılıncaya kadar yolcular Karabük-Yenice (Balıkısık) Tren İstasyonları arasında servislerle taşınacaktır" denildi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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